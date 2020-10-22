За последние сутки в России выявлен 15 971 новый случай коронавируса в 85 регионах. Из них 25,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 290 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 11 428 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 463 306 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 25 242 летальных исхода, выздоровели 1 107 988 человек.