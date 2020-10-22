22 Октября 2020
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Общество В России
Медицинские маски (2020) | Фото: Накануне.RU

В России выявлен 15 971 новый случай коронавируса

За последние сутки в России выявлен 15 971 новый случай коронавируса в 85 регионах. Из них 25,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 290 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 11 428 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 463 306 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 25 242 летальных исхода, выздоровели 1 107 988 человек.

Новые случаи распределились по регионам следующим образом:

Москва - 4413

Санкт-Петербург - 697

Московская область - 462

Нижегородская область - 354

Ростовская область - 297

Свердловская область - 259

Архангельская область - 256

Красноярский край - 248

Воронежская область - 246

Республика Бурятия - 231

Республика Крым - 212

Алтайский край - 203

Забайкальский край - 201

Ханты-Мансийский АО - 199

Волгоградская область - 191

Республика Коми – 185

Ульяновская область - 185

Саратовская область - 183

Иркутская область - 183

Краснодарский край - 182

Новосибирская область - 180

Томская область - 180

Омская область - 179

Ставропольский край - 177

Кемеровская область - 176

Республика Саха (Якутия) - 176

Ямало-Ненецкий АО - 175

Хабаровский край - 174

Мурманская область - 171

Оренбургская область - 170

Пензенская область - 164

Республика  Алтай - 159

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В России выявлен 15 971 новый случай коронавируса

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Теги: коронавирус, коронавирус в россии, covid-19, заболевшие, статистика, оперштаб, погибшие



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