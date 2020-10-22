В России выявлен 15 971 новый случай коронавируса
За последние сутки в России выявлен 15 971 новый случай коронавируса в 85 регионах. Из них 25,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 290 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 11 428 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 463 306 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 25 242 летальных исхода, выздоровели 1 107 988 человек.
Новые случаи распределились по регионам следующим образом:
Москва - 4413
Санкт-Петербург - 697
Московская область - 462
Нижегородская область - 354
Ростовская область - 297
Свердловская область - 259
Архангельская область - 256
Красноярский край - 248
Воронежская область - 246
Республика Бурятия - 231
Республика Крым - 212
Алтайский край - 203
Забайкальский край - 201
Ханты-Мансийский АО - 199
Волгоградская область - 191
Республика Коми – 185
Ульяновская область - 185
Саратовская область - 183
Иркутская область - 183
Краснодарский край - 182
Новосибирская область - 180
Томская область - 180
Омская область - 179
Ставропольский край - 177
Кемеровская область - 176
Республика Саха (Якутия) - 176
Ямало-Ненецкий АО - 175
Хабаровский край - 174
Мурманская область - 171
Оренбургская область - 170
Пензенская область - 164
Республика Алтай - 159
Самарская область - 145
Пермский край - 139
Тюменская область - 139
Кировская область - 137
Брянская область - 132
Приморский край - 123
Тверская область - 120
Удмуртская Республика – 120
Орловская область - 116
Челябинская область - 110
Ленинградская область - 109
Ярославская область - 107
Ивановская область - 106
Амурская область - 103
Курская область - 99
Астраханская область - 99
Республика Хакасия - 99
Рязанская область - 98
Псковская область - 98
Костромская область - 97
Белгородская область - 95
Калужская область - 95
Кабардино-Балкарская Республика - 95
Калининградская область - 94
Республика Калмыкия - 94
Республика Карелия - 92
Вологодская область - 91
Смоленская область - 88
Владимирская область - 87
Тульская область - 83
Республика Дагестан - 83
Карачаево-Черкесская Республика - 83
Липецкая область - 78
Тамбовская область - 76
Новгородская область - 76
Сахалинская область - 76
Курганская область - 75
Республика Башкортостан - 73
Республика Адыгея - 72
Республика Мордовия - 66
Республика Тыва - 61
Республика Ингушетия - 59
Еврейская АО - 57
Севастополь - 55
Чувашская Республика - 52
Республика Марий Эл - 51
Камчатский край - 51
Республика Северная Осетия - 50
Республика Татарстан - 48
Магаданская область - 43
Чеченская Республика - 6
Ненецкий автономный округ - 1
Чукотский АО - 1