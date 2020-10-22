22 Октября 2020
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75 лет Победы Дальневосточный ФО
хоккей, ветераны, сахалин (2020) | Фото: скрин, https://yadi.sk/d/dpK6SXBHnbm-FA

Товарищеский хоккейный матч прошел на Сахалине в рамках празднования 75-летия Победы

Необычный хоккейный матч прошел накануне Южно-Сахалинске, передает корреспондент Накануне.RU. Состоялся товарищеский матч между ветеранами спецподразделений России и легендами хоккея. Поединок стал одним из серии мероприятий, приуроченных к 75-летию окончания Второй Мировой войны.

В день матча гости острова также посетили музейно-мемориальный комплекс «Победа» и возложили цветы к Вечному огню. Также в ДС "Кристалл" состоялся мастер-класс  для юных сахалинцев. Прославленные спортсмены также посетили матч Молодежной хоккейной лиги между местными "Сахалинскими акулами" и гостями — МХК "Динамо".

хоккей, шайба, ледовый дворец(2020)|Фото:скрин, https://yadi.sk/d/dpK6SXBHnbm-FA

Перед началом дружеского гала-матча между командами "Гранит" и "Сахалинская область" всех присутствовавших приветствовал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. "Хоккей как вид спорта пользуется в Сахалинской области большой популярностью. Мы делаем все, чтобы выходить на лед и оттачивать свои навыки могли все желающие, независимо от возраста и места проживания. Для нас большая честь принимать в гостях настоящих легенд и ветеранов хоккея. Спасибо вам, что приехали на Сахалин и поделились опытом с молодежью!" - сказал губернатор.

Сам матч прошел в бескомпромиссной борьбе. В составе "Гранита" болельщики увидели ветеранов подразделений специального назначения, а также легендарных хоккеистов — победителей и призеров Олимпийских игр Евгения Давыдова, Бориса Миронова, Олега Квашу, чемпионов мира и страны Ирека Гимаева, Юрия Леонова и Александра Гуськова. В составе "Сахалина" на лед вышли губернатор Валерий Лимаренко, начальник УФСБ России по Сахалинской области Андрей Потоцкий, руководство регионального отделения спортивного общества "Динамо", а также депутат Сахалинской областной Думы, двукратный Олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов — все они отметились шайбами.

хоккей, ветераны, сахалин(2020)|Фото: скрин, https://yadi.sk/d/dpK6SXBHnbm-FA

Победу со счетом 10:9 одержала команда "Гранит". После завершения матча участники сделали общее фото на память и пообщались с местными СМИ.

Президент ХК "Гранит" Николай Иванов поблагодарил хозяев за теплый прием:"Хочется выразить благодарность всему Сахалину — не зря так много говорят о гостеприимности сахалинцев, нас очень тепло встретили. Целью поездки было через наш национальный вид спорта — хоккей, рассказать, напомнить молодежи о героическом подвиге наших предков.  Роль Сахалина в истории России хорошо известна. В год 75-летия великой Победы такие матчи и инициативы приобретают особенное значение. Считаю, это удалось сделать, игра получилась трудной, но интересной".

хоккей, ветераны, сахалин(2020)|Фото: скрин, https://yadi.sk/d/dpK6SXBHnbm-FA



Он также поблагодарил лично губернатора Валерия Лимаренко, руководство регионального отделения "Динамо" за организацию мероприятий и спонсора —  компанию "Доброфлот".

В 2020 году исполнилось 75 лет великой Победе. Заметную роль в завершении боевых действий в крупнейшем вооруженном конфликте в истории человечества сыграл именно Сахалин. Здесь проходила знаменитая Южно-Сахалинская операция, имевшая стратегическое значение для советских войск. Ее успех позволил начать подготовку к Курильской десантной операции. Итогом этих событий стала полная капитуляции Японии и окончание Второй мировой войны 2 сентября 1945 года.

 

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Товарищеский хоккейный матч прошел на Сахалине в рамках празднования 75-летия Победы

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Теги: сахалин, хоккей, лимаренко, хк гранит, дс кристалл



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