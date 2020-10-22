22 Октября 2020
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Политика В бывшем СССР
Нариман Тюлеев (2020) | Фото: пресс-служба мэрии Бишкека

Глава Бишкека ушел в отставку через два дня после назначения из-за "грязной борьбы вокруг кресла мэра"

Мэр Бишкека Нариман Тюлеев, назначенный на этот пост буквально два дня назад, объявил об отставке. На официальном сайте администрации города он опубликовал заявление-обращение к жителям столицы Киргизии.

"С прошлой недели, по просьбе Азиза Суракматова (экс-мэр Бишкека – прим.ред.), который из-за сложной ситуации с КОВИД-19 уговорил меня, принял пост первого вице-мэра города Бишкек. Азиз Эмильбекович хорошо поработал, но он принял решение пойти на выборы, и, в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, я стал исполнять обязанности мэра.

Но я даже не успел войти в курс дела и принять доклады по состоянию всех направлений деятельности, как вокруг кресла мэра развернулась грязная и отвратительная борьба различных группировок и сомнительных личностей. Некоторые из них в агрессии дошли почти до рукоприкладства, и я с болью в сердце увидел, что отдельные люди ради власти и амбиций готовы стравливать между собой народ", - заявляет Тюлеев.

Экс-мэр пишет, что ему было приятно видеть митинг в свою поддержку, который накануне устроили его сторонники. Но на акцию явились и противники Тюлеева, в результате ситуация чуть не переросла в столкновения.

Протесты в Бишкеке, сторонники проигравших на парламентских выборах партий на центральной площади города(2020)|Фото: Абылай Саралаев / ТАСС

"Это было очень горько и больно! Такие грязные, подлые и коварные действия претят моей миролюбивой натуре. И я вижу, что алчущие власти люди не остановятся ни перед чем, моим сторонникам и единомышленникам стали поступать угрозы.

Не имея никакого морального права подвергать их жизни опасности, и осознавая, что нарастающая волна охлократии не остановится перед здравым смыслом и фактами, мы, с исполняющим обязанности Президента Кыргызской Республики и премьер-министром Кыргызской Республики Жапаровым Садыром Нургожоевичем,  приняли решение, что я оставляю должность ио.мэра. И, по согласованию с ним, в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, исполнять обязанности мэра до истечения сроков созыва БГК (11 апреля 2021года) будет первый вице-мэр Алмаз Бакетаев, который уже два года добросовестно и ответственно служит столице, представляя новое поколение управленцев страны", - заявил Тюлеев.

Экс-мэр заявил, что не прощается и скоро вернется, поскольку будет участвовать в выборах: "Совсем скоро выборы в Жогорку Кенеш КР, выборы Президента КР, весной 2021 года выборы в Бишкекский городской Кенеш и мы обязательно снова тепло встретимся! Мы обязательно вместе сделаем Бишкек лучшим городом на свете!  Бишкек всегда в моем сердце!".

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Глава Бишкека ушел в отставку через два дня после назначения из-за "грязной борьбы вокруг кресла мэра"

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Теги: нариман тюлеев, киргизия, мэр бишкека, отставка, интриги



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