22 Октября 2020
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Общество Северо-Западный ФО Вологодская область
(2020) | Фото: vologda-oblast.ru

Кувшинников оценил отремонтированный стадион "Стекольщик", школу и дом культуры

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников посетил с рабочим визитом Чагоду и оценил реализацию нескольких крупных проектов.

На градостроительном совете в 2019 году в Чагоде было принято решение капитально отремонтировать центральный стадион "Стекольщик". В процессе были учтены пожелания жителей, спортсменов и тренеров, определены необходимые размеры, материалы для покрытия футбольного поля и беговых дорожек.

"Это была наша мечта! Приезжаем на соревнования в Череповец, Вологду, занимаем четвертое место и понимаем, что не хватает современного стадиона, чтобы тренироваться в хороших условиях. Мы надеемся, что теперь сможем брать медали на соревнованиях", – сказала тренер по легкой атлетике Екатерина Ситникова.

(2020)|Фото: vologda-oblast.ru

(2020)|Фото: vologda-oblast.ru

В ходе капитального ремонта создано новое поле с искусственным газоном, беговые дорожки с резиновым покрытием, новое ограждение, освещение, площадки для волейбола, мини-футбола, воркаута. Старт первому футбольному матчу на обновленном стадионе дал губернатор Олег Кувшинников.

"Потрясающий стадион! В глазах взрослых и детей, которые сейчас присутствовали на открытии, счастье. Чагода ждала этого стадиона многие годы. Это уже пятый стадион такого качества, который мы сделали в регионе. Многофункциональные комплексы должны быть в каждом районе Вологодской области. Я эту задачу поставил и буду каждый день добиваться, чтобы она была выполнена", – отметил губернатор Олег Кувшинников. – Кроме того, во время прямой линии я сделал заявление о том, что в районах области должны быть освещенные тропа и лыжня здоровья. Это делается для того, чтобы занятия физической культурой и спортом стали популярными у всех возрастов, чтобы люди не только на стадионы ходили, но еще и занимались ходьбой и катались на лыжах, дышали свежим воздухом".

Капитального ремонта дождалась и школа в поселке Чагода. Решение также было принято на градостроительном совете в 2019 году. За полтора года в учебном заведении заменены окна, отремонтированы система электроснабжения, актовый зал и два верхних этажа, а также фасад здания первого корпуса.

(2020)|Фото: vologda-oblast.ru

В конце сентября в рамках регионального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование" в школе открылся Центр образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста". Он расположился в трех помещениях школы. Здесь проводятся уроки ОБЖ, технологии, информатики. Здесь же функционирует шахматная студия, оборудована медиазона и школьный пресс-центр, проводятся занятия дополнительного образования по робототехнике, 3D-моделированию, программированию и оказанию первой медицинской помощи.

(2020)|Фото: vologda-oblast.ru

(2020)|Фото: vologda-oblast.ru

Обновился и местный дом культуры. Это тоже решение градсовета. Здесь выполнен ремонт фасада, вестибюля, зрительного зала и сцены, обновлена внутренняя отделка кабинетов, лестничная площадка, система электроснабжения, заменен потолочный механизм для занавеса. В доме культуры работает 48 клубных формирований, в которых задействовано порядка 460 человек.

(2020)|Фото: vologda-oblast.ru

"Градостроительный совет в Чагодощенском районе прошел в январе 2019 года, и сегодня я увидел большие изменения, которые произошли в районе за это время во всех сферах. Спорт – практически новый стадион, культура – обновленный дом культуры, образование – новыми красками заиграла школа. Отремонтированы центральные улицы, сделаны тротуары, которых никогда не было, установлено освещение. Жизнь меняется. И мы на этом не останавливаемся. Мы начинаем вторую волну градсоветов и на эти цели выделено больше одного миллиарда рублей. Впереди новый этап развития муниципальных образований", – резюмировал Кувшинников.

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Кувшинников оценил отремонтированный стадион "Стекольщик", школу и дом культуры

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Теги: олег кувшинников, стадион, школа, дом культуры



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