22 Октября 2020
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Экономика В России Москва
(2018) | Фото:

Счетная палата предлагает изменить механизм управления деньгами ФНБ

Счетная палата России проверила, как осуществляется управление главной гордостью Путина и правительства – Фондом национального благосостояния (ФНБ). В СП считают, что существующее законодательство не дает представления о том, как государство собирается распорядиться деньгами.

В связи с этим аудиторы предложили разработать такой документ, который бы вводил принцип управления средствами ФНБ по достижению им более 7% ВВП (пока что у правительства есть неотложные меры, на которые нужно потратить деньги, но кризис когда-нибудь закончится).

На коллегии СП по итогам мониторинга аудитор Алексей Саватюгин отметил, что сейчас правительство может инвестировать средства ФНБ в активы, но никакой конкретике об этих активах нет.

При этом Бюджетный кодекс четко указывает, как использовать средства фонда, когда его размер еще не достиг 7% ВВП. Например, их можно инвестировать в ценные бумаги российских эмитентов и размещать на депозитах ВЭБ.РФ (в целях финансирования проектов, начатых до 1 января 2018 года), а также на валютных счетах в Центробанке (фунт стерлингов, евро и доллар). "Указанные счета являются ликвидными активами, которые позволяют обеспечить сохранность средств и стабильный уровень дохода в долгосрочной перспективе", - полагают в Счетной палате.

В прошлом году доходность вложений денег ФНБ в активы выросла в два раза (по сравнению с 2018-м). Это связано с курсом валют: деньги, вложенные в доллары и фунты стерлингов, принесли значительный доход, правда, счет в евро третий год подряд приносит убыток.

В конце 2018 года на счета в иностранной валюте приходилось 79% размещенных средств ФНБ. Остальные деньги – это субординированные депозиты в российских банках, привелегированные акции банков, депозиты в ВЭБ.РФ и т.д.  "Далеко не все эти активы отвечают главному условию инвестиций средств ФНБ – ликвидности", - отметили в Счетной палате.

Кроме того, оказалось, что СП не может получить доступ к отчетности ФНБ в полной степени – правительству предложено повысить "прозрачность отчетности".

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Счетная палата предлагает изменить механизм управления деньгами ФНБ

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Теги: фнб, счетная палата, активы, валютные счета



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