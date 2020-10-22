22 Октября 2020
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Коллаж, плата за электричество (2020) | Фото: Накануне.RU

В Приморье экс-депутату-единороссу дали 2,5 года за хищение почти 700 миллионов

Экс-депутата заксобрания Приморья от "Единой России" Виктора Милуша суд приговорил к двум с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 800 тыс. руб. Фрунзенский районный суд Владивостока счел бывшего парламентария виновным в растрате более 680 млн руб., передает "Интерфакс".

Стоит отметить, что уголовное дело на Милуша возбудили еще в 2018 году, взяли под стражу, но потом освободили под залог в один миллион рублей.

Подозреваемый в растрате почти 700 миллионов рублей единоросс продолжал появляться на заседаниях заксобрания, входил комитет по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам. Только в конце сентября этого года Милуш сложил с себя полномочия депутата.

Еще перед судом Милуш признал вину и заключил соглашение со следствием.

Депутатом Милуш являлся с 2006 года, а доказанный в суде эпизод с растратой относится к 2009-2011 гг. По мнению следствия, экс-депутат вместе со своим заместителем и другими фигурантами заключал фиктивные договоры об оказании услуг и благотворительного пожертвования и похитил свыше 680 млн руб., принадлежащих "Дальневосточной энергетической компании". Ее в качестве генерального директора Милуш возглавлял как раз с 2009 года.

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В Приморье экс-депутату-единороссу дали 2,5 года за хищение почти 700 миллионов

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Теги: виктор милуш, хищение, растрата, депутат, единая россия, дальневосточная энергетическая компания



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