Минобрнауки не собирается расселять студенческие общаги из-за коронавируса

Минобрнауки не собирается расселять студенческие общежития из-за второй волны коронавируса. Ведомство переложило ответственность на ректоров заведений: они должны принимать решение исходя из эпидемиологической ситуации "на местах".

"У нас более 800 тыс. студентов в общежитиях по всей России. Все эти места заняты. Под обсерваторы сегодня зарезервировано 25 тыс. мест, из них более 80% свободны. Централизованного решения о расселении студентов из общежитий нет и не планируется. Все решения сегодня принимаются исходя из ситуации в конкретной местности, конкретном регионе. Мы еще весной поняли, что это нужно делать только на уровне университетов, а может, и факультетов. Кроме того, сейчас 40% студентов так или иначе используют дистанционный формат обучения", - заявил в интервью "Известиям" министр образования и науки Валерий Фальков.

"Когда несколько человек в общежитии заболели, их изолируют, проводят анализ контактов, и в зависимости от ситуации или комнату, или блок, или этажи изолируют и дезинфицируют. Самое удивительное, что на конец октября у нас есть студенческие общежития, где нет ни одного случая заболевания. Я был сам удивлен этому, общаясь с ректорами. Казалось бы, такого не может быть", - добавил министр.