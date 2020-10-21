Правительство обяжет регионы восстанавливать леса и высаживать питомники
Правительство планирует передать обязанность и полномочия по восстановлению лесов на региональный уровень, речь идет в том числе и о создании лесопитомников. Об этом в Совете Федерации сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко. Она сообщила, что финансировать создание лесных питомников в регионах планируется за счет средств нацпроекта "Экология".
В целом, по словам Абрамченко, в России ежегодное выбытие лесного фонда превышает его восполнение на 405 тыс. гектаров.