От стагнации к апгрейду: для резиденции Деда Мороза подготовили долгосрочную стратегию развития

Маркетинговую и инвестиционную стратегию развития регионального проекта "Великий Устюг – родина Деда Мороза", рассчитанную до 2025 года одобрил губернатор Олег Кувшинников. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона, главный сказочный бренд Вологодской области станет центром туристического кластера федерального уровня.

Концепцию апгрейда проекта главе региона представил генеральный директор АО "Дед Мороз" Олег Васильев, совещание в расширенном составе состоялось по видеоконференцсвязи.

Впервые направления для успешного развития проекта губернатор обозначил управляющему в феврале этого года, тогда стороны обсудили идеи глобальной модернизации. Основными задачами на этот период стало объединение земельного и имущественного комплекса, вовлечение собственников имущества в состав акционерного общества, расширение площади вотчины с 50 до 150 гектаров. Это первый шаг для дальнейшего развития проекта и включения вологодского сказочного бренда в нацпроект по развитию туризма и индустрии гостеприимства, который в настоящее время формирует Ростуризм.

"Региональный проект, очень важный для нас, должен войти в национальный проект развития туристско-рекреационных кластеров РФ. За более чем двадцатилетнюю историю достигнуты серьезные результаты. Создано 156 объектов обеспечивающей и туристской инфраструктуры, в том числе 35 объектов в вотчине Деда Мороза и 121 объект в городе Великий Устюг и Великоустюгском районе. Построено 43 объекта размещения, создано около шести тысяч рабочих мест в сфере туризма и сопутствующих отраслях. Проект дал импульс развитию города и района, сделал их привлекательными для как для российских, так и для иностранных туристов. К сожалению, к юбилею проекта мы подошли не с тем результатом, на который рассчитывали", – отметил Олег Кувшинников.

К сбоям в системе управления проектом, а затем стагнации привели неэффективный менеджмент, трения между собственниками объектов. Личные амбиции руководителей стали превалировать над государственными интересами, что вызвало разногласия и конфликты. За последние три года прибыль снизилась более чем на 40%, значительно выросла задолженность, проект стал убыточным. Выявить причины помогла аудиторская проверка, проведенная по поручению губернатора. Это стало поводом для отставки прежнего руководства и назначения новой команды управленцев.

Акционерное общество "Дед Мороз" с государственным участием создано для вывода проекта на федеральный уровень, включения его в состав нацпроекта. Главными акционерами стали областное правительство и администрация Великоустюгского района. По решению общего собрания акционеров в марте текущего года генеральным директором назначен Олег Васильев. Участники совещания познакомились с доработанной концепцией, оценили ее преимущества и перспективы.

"Для повышения туристической привлекательности мы приняли решение о реновации как творческих программ, так и инфраструктуры. В настоящий момент проходит реконструкция двух объектов: городской резиденции Деда Мороза и Дома моды Деда Мороза. В Доме моды ремонт закончен, обновлена экспозиция и творческие программы – все это готово к сезону. Сдача городской резиденции, где ранее располагался магазин и офис, запланирована на 18 ноября, – сказал Олег Васильев. – Также проработана новая концепция бренд-бука, подготовлена обновленная линейка сувенирной продукции, формируется инвестиционный портфель".

Новогоднюю программу для привлечения туристов на вотчине реализуют совместно с районными властями, полным ходом идет подготовка мюзикла с привлечением столичных и зарубежных артистов. На долгосрочную перспективу прорабатываются инвестиционные проекты. В частности, в сфере "социального туризма" рассматривается возможность запуска ежегодного "Губернаторского экспресса", а также областных проектов "В гости к Деду Морозу" и "Выходные с Дедушкой Морозом".