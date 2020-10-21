21 Октября 2020
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Вагайский район вырубка леса 31 га (2018) | Фото: Пресс-служба УМВД по Тюменской области

Нелегальная заготовка древесины в России составляет от 10 до 30 млн кубометров в год - Абрамченко

В России нелегальная заготовка древесины составляет от 10 до 30 млн кубометров в год, сообщила сегодня на "правительственном часе" в СФ вице-премьер Виктория Абрамченко, курирующая в правительстве вопросы лесного комплекса.

Россия по запасам лесных ресурсов уступает в мире только Бразилии, но при этом ежегодно выбытие леса превышает его посадку примерно на 450 тыс. гектаров.

Экспорт леса в прошлом году составил около $8 млрд, 55% из общего объема экспорта составляют лесоматериалы, полученные распиловкой. 42% поставок приходятся на Китай, также крупными импортерами российского леса являются Финляндия и Япония.

По мнению Абрамченко, сейчас основной проблемой остается нелегальная заготовка древесины. "Никто не сопоставляет заготавливаемые объемы и заготовку на конкретной делянке. Продать можно любой объем, и никто не спросит и не проверит его легальность. Нет единого государственного реестра лесов, а государство практически лишено надзорных функций", - полагает вице-премьер.

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Нелегальная заготовка древесины в России составляет от 10 до 30 млн кубометров в год - Абрамченко

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Теги: лесозаготовка, черные лесорубы, виктория абрамченко



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