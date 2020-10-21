В России более 7 тысяч мостов, путепроводов и эстакад находятся в аварийном состоянии

В России более 7 тыс. мостов, путепроводов и эстакад находятся в аварийном состоянии, сообщил член Совета Федерации Ирек Ялалов на пленарном заседании СФ. "Если же брать вообще все мосты, включая деревянные и др., - счет будет на сотни тысяч объектов. Из-за их обрушений даже возник такой термин как "мостопад", - заявил сенатор.