"Откликнулись сразу же": главврач "скорой" Екатеринбурга поблагодарил Фонд святой Екатерины

Новые автомобили "скорой помощи" от Фонда святой Екатерины усилили запас прочности службы СМП Екатеринбурга. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом на сегодняшнем брифинге заявил главный врач станции скорой медицинской помощи уральской столицы Игорь Пушкарев.

Напомним, 134 миллиона рублей на покупку современных авто выделили учредители Фонда святой Екатерины – генеральный директор УГМК Андрей Козицын, председатель Совета директоров РМК Игорь Алтушкин и владелец компании "Сима-ленд" Андрей Симановский.

По словам главврача, в отличие от всех лечебных учреждений "скорая помощь" не может без машин.

"Есть бригада, а есть машина. Наверное, так нельзя говорить, но к счастью, что эта ситуация с COVID-инфекцией повлияла на скорейшую поставку автомобилей для "скорой". Кроме поступления 30 автомобилей от благотворителей, из различных бюджетов – и города Екатеринбурга, и Свердловской области по решению губернатора, и бюджета РФ – в общем количестве нам поступило 58 новых автомобилей. Благодаря этому на период инфекции мы смогли раскрыть 12 суточных бригад", - рассказал Пушкарев.

Он добавил, что таким образом был обновлен автопарк, где некоторые реанимобили работали по семь лет.

"Все это позволило нам увеличить скорость реагирования. Мы впервые за пять лет имеем резерв автомобилей. Если автомобиль по какой-то причине ломается или попадает в ДТП – а от этого никуда не уйти – без резерва бригада высаживалась и сидела на подстанции, потому что не было транспорта. Теперь у нас практически на каждую подстанцию есть один, а то и два резервных автомобиля – бригада пересаживается, забирает медицинское оборудование, медикаменты и снова едет на вызов. Это очень здорово", - отметил главврач.

Также он сообщил, когда начнет работать кислородная станция, которую Фонд святой Екатерины закупил для "скорой помощи" Екатеринбурга. Напомним, после запуска потребность "скорой" в кислороде будет полностью закрыта даже с учетом возможных чрезвычайных ситуаций и подъемов инфекционных заболеваний.

"Анализируя работу в период первой волны мы поняли, и это очень четко прослеживалось по времени заправки кислородом, что количество потребления кислорода увеличилось в пять раз. Раньше мы закупали его в баллонах на заводе, привозили и перекачивали в баллоны наших машин и мобильные баллоны. Все это занимало огромное время. Выстраивалось по 7-10 машин", - рассказал Игорь Пушкарев.

По его словам, после этого было направлено обращение в Фонд святой Екатерины.

"Откликнулись сразу же, вопрос решился буквально за три часа. Я даже не ожидал. Сейчас у нас будет своя кислородо-перерабатывающая станция: из воздуха мы будем концентрировать кислород, тут же будем закачивать его в свои баллоны. А это буквально 7-10 минут, и бригада снова поехала", - отметил он.

Пушкарев добавил, что к работе станции почти все готово.

"Я так думаю, что конец октября – первая декада ноября, и впервые за всю 100-летнюю историю существования "скорой помощи" у нее будет своя кислородная станция", - заключил главный врач.