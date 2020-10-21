В Совфеде предложили выплачивать пособие на детей, находящихся под опекой

Сенатор Сергей Леонов предложил распространить субсидии на детей из малоимущих детей на родителей-опекунов. Сейчас, по словам сенатора, считается, что такие дети находятся на полном обеспечении государства, но по факту опекуны получают на них небольшое пособие, и субсидия была бы совсем не лишней. Член СФ предложил направить правительству поручение о включении детей под опекой в программу субсидирования, но спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко пока предложила лишь передать инициативу в профильный комитет СФ.