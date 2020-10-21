21 Октября 2020
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Общество Приволжский ФО Пермский край
судебный пристав, УФССП (2019) | Фото:Накануне.RU

Судебные приставы Прикамья обязали 15 должников опровергнуть обращение к губернатору

Жители многоквартирного дома Соликамска написали коллективное обращение к губернатору Прикамья, в котором обвинили председателя товарищества собственников жилья в хищении денег и указали ложные сведения о судимости.

В свою очередь председатель обратилась в суд: нарушений в ее работе выявлено не было - обращение написали должники по коммунальным платежам и суд встал на защиту чести, достоинства и деловой репутации женщины.

Как сообщили Накануне.RU в УФССП Прикамья должников обязали опровергнуть свое коллективное обращение.

"На исполнении в отделе судебных приставов по Соликамску и Соликамскому району УФССП России по Пермскому краю находился исполнительный документ об обязании 15 жителей многоквартирного дома опровергнуть не соответствующие действительности сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию взыскателя, путем направления обращения в аппарат правительства Пермского края",

Срок для исполнения соликамцам отвели - пять дней. Жильцы дома выполнили это требование уже через три дня и направили в аппарат правительства Пермского края коллективное обращение, содержащее извинения и опровержение недостоверной информации.

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Судебные приставы Прикамья обязали 15 должников опровергнуть обращение к губернатору

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Теги: обращение к губернатору, должники, приставы, ТСЖ



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