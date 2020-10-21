21 Октября 2020
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Общество В России Москва
колония-поселения, заключенные, решетка, проволока (2016) | Фото: lotosgtrk.ru

Бизнес-омбудсмен предложил расширить список болезней, с которыми заключенных положено освобождать

Уполномоченный по правам предпринимателей при президенте России Борис Титов превратился в омбудсмена по делам заключенных. Он предложил расширить перечень заболеваний, с которыми подследственные, подсудимые и осужденные подлежат освобождению, передает РБК. Соответствующее предложение Титов направил в Верховный суд.

Титов с прошлого года входит в рабочую группу по изменению порядка медосвидетельствования подозреваемых и обвиняемых.

Сейчас освободить из мест заключения могут с предтерминальной стадией рака или в случаях, когда онкология требует госпитализации в специализированный стационар.

Омбудсмен предлагает освобождать с любыми стадиями рака, если лечение невозможно получить в месте лишения свободы. Также предлагается освобождать больных с ВИЧ в тяжелой форме, с некоторыми психическими заболеваниями (например, с тяжелой депрессией, биполярным расстройством в тяжелой фазе и т.д.). Омбудсмен считает, что необходимо включить в перечень более легкие по сравнению с действующим списком сердечно-сосудистые заболевания (например, гипертоническую и ишемическую болезни сердца с хронической сердечной недостаточностью III стадии тяжести вместо IV). Среди заболеваний нервной системы Титов называет выраженную болезнь Паркинсона и эпилепсию с определенной частотой и тяжестью припадков. Также в предложенном списке — более подробные перечни видов туберкулеза и заболеваний эндокринной системы (включая разные виды диабета с осложнениями, кистозный фиброз и серьезные дисфункции гипофиза), декомпенсированный цирроз печени, нейросифилис и такие крайне редкие заболевания, как фатальная семейная бессонница.

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Бизнес-омбудсмен предложил расширить список болезней, с которыми заключенных положено освобождать

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Теги: борис титов, заключенные, освобождение



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