21 Октября 2020
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Экономика Москва
Сбербанк (2020) | Фото: Накануне.RU

Сбербанк выплатит рекордные дивиденды в 422,4 миллиарда рублей

Сбербанк начал выплату рекордных дивидендов: за 2019 год в бюджет поступит 211,2 миллиарда рублей.

"По итогам 2019 года Сбербанк начал выплату акционерам беспрецедентных по объёму дивидендов за всю историю российского фондового рынка - 422,4 миллиарда рублей. При этом в бюджет Российской Федерации, как крупнейшего акционера Сбербанка, поступит - 211,2 миллиарда рублей", - говорится в сообщении банка.

Отмечается, что выплата номинальным держателям и профессиональным участникам рынка ценных бумаг была осуществлена в срок не позднее 10 рабочих дней с даты закрытия реестра для выплаты дивидендов, а именно 19 октября 2020 года.

Выплата дивидендов другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам будет произведена в срок не позднее 25 рабочих дней с даты закрытия реестра, то есть до 10 ноября 2020 года.

Ранее в сентябре акционеры Сбербанка на годовом собрании одобрили выплату за 2019 год рекордных дивидендов в 422,4 миллиарда рублей (50% чистой прибыли по МСФО), на одну акцию будет выплачено 18,7 рубля, передает РИА Новости.

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Сбербанк выплатит рекордные дивиденды в 422,4 миллиарда рублей

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Теги: сбербанк, дивиденды



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