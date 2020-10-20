Лукашенко пообещал найти всех участников акций протеста и наказать

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал найти всех участников акций протеста и наказать.

"Плохо, что шатаются по Минску, плохо, что ведут себя внаглую. Но мы поменяли тактику. Мы в спокойном режиме найдем каждого. Современные средства позволяют это делать, что мы, кстати, и делаем. И каждый ответит за свои деяния. Я тут не угрожаю. Мы в этом направлении работаем. И это дает определенный эффект", цитирует Коммерсант Лукашенко по БелТА. На роликах с акций видно, как сотрудники правоохранительных органов снимают на видео участников протестов.

Акции проходят с 9 августа, даты выборов президента Белоруссии, на которых победил Александр Лукашенко. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики в том числе использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни протестов более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.