В Лобне подросток подорвался на мине, находясь в учебном заведении

В Лобне 14-летний подросток получил смертельное ранение при взрыве боеприпаса. По сообщению пресс-службы прокуратуры Московской области, проводится проверка на предмет исполнения уполномоченными лицами законодательства о несовершеннолетних и об оружии.

Коммерсант со ссылкой на другие СМИ сообщает, что мальчик, предположительно, пытался разобрать снаряд времен Великой Отечественной войны на территории военно-патриотического центра "Созвездие". Ребенок находился в центре без взрослых, его пустил в здание центра преподаватель и оставил одного. Подросток сам принес в центр минометную мину времен Великой Отечественной войны.