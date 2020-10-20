20 Октября 2020
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Экономика В России Москва
ZA Sport, новая экипировка Олимпийской команды России (2017) | Фото: twitter.com/Olympic_Russia

Создательница экипировщика олимпийской сборной России избавилась от доли в компании

Основательница бренда Zasport Анастасия Задорина избавилась от долей в компаниях ООО "За спорт" и ООО "Экипспорт".

Задорина стала известна после того, как ее компания Zasport (ООО "За спорт") стала поставщиком формы для сборной России на Олимпийских играх, сместив многолетнего поставщика национальной команды в лице Bosco Sport Михаила Куснировича. Задорина, дочь генерал-полковника ФСБ и президента спортклуба "Динамо" Михаила Шекина, выступала не только как руководитель бренда, но и как дизайнер (впрочем, дизайн формы сборной в последние годы многие находили очень спорным).

Что касается ООО "Экипспорт", то компания занимается производством спецодежды, в том числе и для госзаказчиков.

По данным ЕГРЮЛ, 19 октября Задорина вышла из числа участников обоих ООО – теперь 100-процентные доли принадлежат Максиму Сусленкову.

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Создательница экипировщика олимпийской сборной России избавилась от доли в компании

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Теги: анастасия задорина, zasport, экипировщик, олимпийская сборная



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