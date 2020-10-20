"Что будет с вами без меня ": Лукашенко снова высказался по поводу своего ухода

Лукашенко в очередной раз прокомментировал тему своего ухода с поста главы государства. Он снова заявил, что "не держится за власть".

"Что касается Президента Беларуси, он за власть посиневшими руками (много раз говорил) не держится. Вопрос не во мне. Вопрос в вас: что будет с вами без меня. Может быть, я уж слишком свою роль тут переоцениваю, но я всегда смотрю вот на ветеранов вчерашних (митинг с участием ветеранов силовых структур), на вас. Вам жить в этой стране. А что будет? Вы что думаете, они нас/вас пожалеют, вот вчерашние, вы видели их? Они пожалеют? Да порвут на куски", - цитирует Лукашенко агентство "БелТА".