На Южном Урале начали продавать места в очереди в поликлинику или на КТ

Жителям Магнитогорска предлагают за почасовую оплату отсидеть за них очередь в поликлинике или на КТ. Соответствующие предложения появились на популярном сайте объявлений, передает корреспондент Накануне.RU.

"Больше не нужно тратить время на ожидание в очередях часами. Вместо этого можете заняться своими более важными делами. Оплата по часовая 200 рублей час. На КТ оплата 330 рублей час до 7.00, после работает обычный тариф. В любой из поликлиник Магнитогорска. Предварительная запись за 3 дня", - говорится в объявлении.

Первый вице-губернатор Ирина Гехт на брифинге прокомментировала эту ситуацию.

"У нас первый такой сигнал поступил из Магнитогорска, где был выявлен факт, что люди записываются впрок и продают очередь. В Челябинске мы это отрегулировали через по фамильную запись через врача, когда пациент назначается на конкретное время. Мы поставили камеры над пунктами КТ. Очередей, которые были несколько дней назад по 10-15 машин, мы сегодня не фиксируем – две, три, четыре машины. Сегодня все больше порядка в организации помощи на КТ", - отметила она.

Вице-губернатора подчеркнула, что многое зависит от самих южноуральцев. Она призвала жителей сообщать о случаях продажи и власти будут разбираться.