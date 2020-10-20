В Белоруссии признали экстремистским telegram-канал NEXTA, а тех, кто его читает, - экстремистами

В Белоруссии суд Центрального района Минска признал telegram-канал NEXTA-Live экстремистским, также запрещен теперь и логотип канала. Минюст страны уже внес канал в список запрещенных, Министерство информации должно ограничить доступ к ресурсу. Правда неизвестно, каким образом будет проходить блокировка: в соседней России Роскомнадзор два года безуспешно пытался бороться в целом с Telegram, но так и не смог ограничить доступ и был вынужден сдаться.

Проект NEXTA (каналы NEXTA и NEXTA-Live) освещает протесты в Белоруссии и активно координирует протестное движение. Авторы каналов, предположительно, находятся за границами Белоруссии. На момент написания новости у NEXTA было более 900 тыс. подписчиков, у NEXTA-Live – более 1,9 млн подписчиков.

Примечательно, что наказывать собираются и тех, кто просто подписан на канал.

"Мы, как представители суда, не можем оценивать правовые последствия тех или иных действий. Но по общей практике, распространением являются активные действия, поэтому репосты, пересылки друг другу – да, это распространение. Если есть в телефоне подписка на канал NEXTA, пересылаете вы друг другу, то да, вы являетесь распространителем экстремистских материалов. Поэтому внимательно относитесь к тому, что репостите", - цитирует издание "Подъем" представителя Верховного суда Белоруссии.