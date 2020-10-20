В Белоруссии признали экстремистским telegram-канал NEXTA, а тех, кто его читает, - экстремистами

20 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Девальвация рубля — это круто"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В бывшем СССР
Телеграм, Telegram (2018) | Фото: Накануне.RU

В Белоруссии признали экстремистским telegram-канал NEXTA, а тех, кто его читает, - экстремистами

В Белоруссии суд Центрального района Минска признал telegram-канал NEXTA-Live экстремистским, также запрещен теперь и логотип канала. Минюст страны уже внес канал в список запрещенных, Министерство информации должно ограничить доступ к ресурсу. Правда неизвестно, каким образом будет проходить блокировка: в соседней России Роскомнадзор два года безуспешно пытался бороться в целом с Telegram, но так и не смог ограничить доступ и был вынужден сдаться.

Проект NEXTA (каналы NEXTA и NEXTA-Live) освещает протесты в Белоруссии и активно координирует протестное движение. Авторы каналов, предположительно, находятся за границами Белоруссии. На момент написания новости у NEXTA было более 900 тыс. подписчиков, у NEXTA-Live – более 1,9 млн подписчиков.  

Примечательно, что наказывать собираются и тех, кто просто подписан на канал.

"Мы, как представители суда, не можем оценивать правовые последствия тех или иных действий. Но по общей практике, распространением являются активные действия, поэтому репосты, пересылки друг другу – да, это распространение. Если есть в телефоне подписка на канал NEXTA, пересылаете вы друг другу, то да, вы являетесь распространителем экстремистских материалов. Поэтому внимательно относитесь к тому, что репостите", - цитирует издание "Подъем" представителя Верховного суда Белоруссии.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Белоруссии признали экстремистским telegram-канал NEXTA, а тех, кто его читает, - экстремистами

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: протесты в белоруссии, экстремизм, nexta, telegram-канал



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети