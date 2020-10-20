Новый максимум: в России выявлено 16 319 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России выявлено 16 319 новых случаев коронавируса в 84 регионах – это максимум с начала эпидемии. Максимальные цифры показывают и некоторые регионы, например, Алтайски край и Санкт-Петербург. Из новых случаев 28,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 269 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 9 704 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 431 635 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 24 635 летальных исходов, выздоровели 1 085 608 человек.
Вот как распределились новые случаи по регионам:
Москва - 4999
Санкт-Петербург - 695
Московская область - 426
Нижегородская область - 366
Ростовская область - 353
Алтайский край - 305
Ямало-Ненецкий АО - 288
Красноярский край - 265
Свердловская область - 258
Архангельская область - 246
Воронежская область - 241
Забайкальский край - 198
Республика Алтай - 197
Ханты-Мансийский АО - 194
Волгоградская область - 188
Республика Коми - 185
Новосибирская область - 184
Ульяновская область - 183
Иркутская область - 177
Кемеровская область - 177
Саратовская область - 176
Ставропольский край - 174
Томская область - 174
Омская область - 173
Мурманская область - 170
Орловская область - 169
Оренбургская область - 168
Пензенская область - 166
Тюменская область - 165
Республика Крым - 161
Хабаровский край - 160
Республика Бурятия - 158
Республика Саха (Якутия) - 157
Брянская область - 154
Самарская область - 142
Кировская область - 128
Пермский край - 128
Приморский край - 120
Тверская область - 109
Кабардино-Балкарская Республика - 108
Удмуртская Республика - 107
Курская область - 105
Ленинградская область - 105
Ивановская область - 103
Ярославская область - 102
Калининградская область - 100
Челябинская область - 99
Псковская область - 98
Костромская область - 97
Белгородская область - 96
Астраханская область - 93
Вологодская область - 89
Республика Хакасия - 86
Республика Дагестан - 85
Республика Калмыкия - 85
Карачаево-Черкесская Республика - 84
Калужская область - 82
Рязанская область - 82
Владимирская область - 81
Амурская область - 81
Смоленская область - 79
Сахалинская область - 79
Новгородская область - 75
Липецкая область - 74
Курганская область - 74
Тульская область - 73
Тамбовская область - 68
Республика Башкортостан - 68
Республика Мордовия - 66
Республика Адыгея - 64
Республика Тыва - 60
Республика Карелия - 57
Республика Марий Эл - 54
Севастополь - 50
Республика Северная Осетия - 48
Магаданская область - 46
Чувашская Республика - 45
Камчатский край - 45
Республика Татарстан - 43
Республика Ингушетия - 40
Еврейская АО - 29
Краснодарский край - 25
Ненецкий АО - 6
Чеченская Республика - 6