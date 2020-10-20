20 Октября 2020
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Общество В России
Коллаж, коронавирус (2020) | Фото: Накануне.RU

Новый максимум: в России выявлено 16 319 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 16 319 новых случаев коронавируса в 84 регионах – это максимум с начала эпидемии. Максимальные цифры показывают и некоторые регионы, например, Алтайски край и Санкт-Петербург. Из новых случаев 28,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 269 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 9 704 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 431 635 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 24 635 летальных исходов, выздоровели 1 085 608 человек.

Вот как распределились новые случаи по регионам:

  Москва - 4999

  Санкт-Петербург - 695

  Московская область - 426

  Нижегородская область - 366

  Ростовская область - 353

  Алтайский край - 305

  Ямало-Ненецкий АО - 288

  Красноярский край - 265

  Свердловская область - 258

  Архангельская область - 246

  Воронежская область - 241

  Забайкальский край - 198

  Республика Алтай - 197

  Ханты-Мансийский АО - 194

  Волгоградская область - 188

  Республика Коми - 185

  Новосибирская область - 184

  Ульяновская область - 183

  Иркутская область - 177

  Кемеровская область - 177

  Саратовская область - 176

  Ставропольский край - 174

  Томская область - 174

  Омская область - 173

  Мурманская область - 170

  Орловская область - 169

  Оренбургская область - 168

  Пензенская область - 166

  Тюменская область - 165

  Республика Крым - 161

  Хабаровский край - 160

  Республика Бурятия - 158

  Республика Саха (Якутия) - 157

  Брянская область - 154

  Самарская область - 142

  Кировская область - 128

  Пермский край - 128

  Приморский край - 120

  Тверская область - 109

  Кабардино-Балкарская Республика - 108

  Удмуртская Республика - 107

  Курская область - 105

  Ленинградская область - 105

  Ивановская область - 103

  Ярославская область - 102

  Калининградская область - 100

  Челябинская область - 99

  Псковская область - 98

  Костромская область - 97

  Белгородская область - 96

  Астраханская область - 93

  Вологодская область - 89

  Республика Хакасия - 86

  Республика Дагестан - 85

  Республика Калмыкия - 85

  Карачаево-Черкесская Республика - 84

  Калужская область - 82

  Рязанская область - 82

  Владимирская область - 81

  Амурская область - 81

  Смоленская область - 79

  Сахалинская область - 79

  Новгородская область - 75

  Липецкая область - 74

  Курганская область - 74

  Тульская область - 73

  Тамбовская область - 68

  Республика Башкортостан - 68

  Республика Мордовия - 66

  Республика Адыгея - 64

  Республика Тыва - 60

  Республика Карелия - 57

  Республика Марий Эл - 54

  Севастополь - 50

  Республика Северная Осетия - 48

  Магаданская область - 46

  Чувашская Республика - 45

  Камчатский край - 45

  Республика Татарстан - 43

  Республика Ингушетия - 40

  Еврейская АО - 29

  Краснодарский край - 25

  Ненецкий АО - 6

  Чеченская Республика - 6

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Новый максимум: в России выявлено 16 319 новых случаев коронавируса

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Теги: коронавирус, коронавирус в россии, covid-19, заболевшие, статистика, оперштаб, погибшие



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