Новый максимум: в России выявлено 16 319 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 16 319 новых случаев коронавируса в 84 регионах – это максимум с начала эпидемии. Максимальные цифры показывают и некоторые регионы, например, Алтайски край и Санкт-Петербург. Из новых случаев 28,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 269 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 9 704 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 431 635 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 24 635 летальных исходов, выздоровели 1 085 608 человек.