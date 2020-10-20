Гражданам Киргизии предложили скинуться на погашение долга перед Китаем

Лидер движения "Аялдар Кенеши" и депутат парламента Кыргызстана Айнуру Алтыбаева призвала простых граждан собрать деньги и погасить внешний долг страны перед Китаем.

"В связи с тем, что 14 октября появилась информация, что один из наших стратегических партнеров — Россия — приостанавливает для нас финансовую поддержку, мы решили действовать. Правда, многие люди говорят - дайте счет, мы внесем сумму на погашение внешнего долга ради будущего нашей страны. Многие поддерживают эту инициативу", - считает депутат.

Предполагается, что взносы будут добровольными, а сумма - неограниченной. Сама автор инициативы намерена отдать весь свой месячный депутатский оклад.

По желанию внести долю на оплату долга Китаю жители Киргизии смогут золотом или серебром.

Оказывается, в Бишкеке подобная идея звучит уже не в первый раз

"Такие идеи вбрасываются в информационное пространство регулярно, - рассказал в беседе с Накануне.RU кандидат политических наук Сергей Кожемякин. - Выплатить долги "всем миром" предлагалось и при Бакиеве, и два года назад, когда аналогичное предложение сделал депутат Камчыбек Жолдошбаев. По моему убеждению, это обыкновенный популизм и стремление привлечь внимание к своей персоне. Правда, далеко не самое удачное. Среди простых людей такие идеи вызывают лишь раздражение, поскольку внешние заимствования в массовом сознании связаны с коррупцией и тотальным разворовыванием кредитов. Тем более, что, надо признать, основания для таких оценок есть. Вот и думает обычный гражданин страны: сами выпросили кредиты, сами разворовали, а теперь хотят переложить на наши плечи".

По данным киргизских СМИ, совокупный внешний и внутренний долг Кыргызстана составляет около 4 млрд долларов, из которых почти половина 1,8 млрд приходится на кредиторов из Поднебесной.

По мнению востоковеда Евгения Иванова, с долгом у властей Киргизии действительно всё плохо относительно ВВП и бюджетных доходов. Но в абсолютных цифрах он не столь катастрофичен при разумной политике, проблема не столько в долге, а в финансово-экономической модели Кыргызстана.

"Во-первых, у людей таких денег нет. Во-вторых, никто их государству не даст (да и кто сейчас там государство?). В-третьих, сейчас погасят, он очень быстро наберётся опять. Как раз из-за плохой системы. Россия, например, регулярно списывает долги. А для Китая - это рычаг влияния - долговые ловушки, за которые потом расплачиваются активами, инфраструктурными объектами, землёй", - рассказал эксперт Накануне.RU.

Однако, как считает Сергей Кожемякин, "долговая удавка" Китая - это и часть общего тренда, создаваемого западной пропагандой, служащего двум задачам. Во-первых, демонизировать КНР и сорвать его стратегию "Один пояс, один путь". Во-вторых, "прикрыть" собственные неприглядные действия по закабалению третьих стран. Разумеется, идеализировать Пекин нельзя, но на фоне остальных "хищников" он смотрится далеко не столь устрашающе. В структуре внешнего долга Киргизии китайский "Эксимбанк" занимает первое место, но в общем объеме это меньше половины задолженности. Значительные долги есть у Бишкека перед Всемирным банком, Азиатским банком развития, Исламским банком развития, ЕБРР и т.д. Причем зачастую их условия жестче, чем у китайских кредитных линий, но об этом авторы "антикитайских страшилок" стараются не вспоминать.

Несмотря на то, что призыв проявить всем гражданам сплотиться и решить проблему сообща выглядит красиво, в действительности у жителей Киргизии нет ощущения, что китайские кредиты пошли на что-то необходимое всем и каждому.

"Насильно кредиты стране никто не навязывает. Общая социально-экономическая деградация, наступившая после развала СССР, превратила КР в страну, живущую за счет внешней помощи. Желая предстать перед жителями в образе созидателей, правители не изыскивают внутренние ресурсы, а ходят с протянутой рукой по миру. Например, Атамбаев затеял ряд амбициозных транспортных и энерго-проектов, но осуществлялись они исключительно за счёт донорских средств. А поскольку реального экономического прогресса не видно (например, построенные дороги не лучшего качества; НПЗ в Кара-Балте работает на минимальных загрузках, а в энергетике есть признаки нового кризиса), естественно, что жители рассматривают кредиты как кормушку для чиновников и бремя для страны, в т.ч. для самих себя", - подытожил Сергей Кожемякин.