В Госдуме предлагают разрешить носить маски на митингах во время эпидемий

В Госдуму сегодня будет внесена поправка в закон "О собраниях", которая допускает ношение масок и средств индивидуальной защиты на митингах, демонстрациях и шествиях. Но только если такие акции проходят во время введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) указывает на юридическую коллизию: "Нет маски - нарушение, штраф. Есть маска - нарушение, штраф".

В пояснительной записке к законопроекту, которую депутат опубликовал в своем telegram-канале, говорится, что сейчас организаторы митингов, собраний и других массовых акций должны требовать от участников не скрывать свои лица за масками, чтобы не препятствовать установлению личности. Человека в маске сейчас можно удалить с митинга, а организатору выписать штраф.

В то же время почти все регионы уже давно ввели штрафы за отсутствие маски и средств индивидуальной защиты в местах массового скопления людей.