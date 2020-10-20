В Новосибирске двое молодых людей и девушка упали с дамбы ГЭС

В Новосибирске двое молодых людей и девушка упали с дамбы ГЭС. ЧП произошло минувшей ночью, когда компания решила сделать селфи на ограждении плотины дамбы.

Один юноша смог самостоятельно выбраться на берег, девушку из воды достали спасатели, сейчас она госпитализирована. Поиски третьего человека продолжаются.

СКР проводит доследственную проверку. По предварительной информации, компания из шести человек приехала на дамбу Новосибирской ГЭС, разделяющей Обское море (водохранилище) и Обь в черте города.

"Двое парней и две девушки вышли из машины и решили сделать сэлфи. Когда один из молодых людей спустился на парапет, оступился и упал в воду. Его товарищ поспешил на помощь, однако тоже упал в воду. Девушки, не растерявшись, попытались оказать помощь молодым людям, одна из девушек также упала в воду. Последнюю доставили на берег и передали бригаде скорой помощи. Молодой человек, пытавшийся спасти своего товарища, смог сам выплыть на берег. Поиски второго молодого человека продолжаются", - сообщили в следственном управлении.