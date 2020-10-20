В избирательный фонд Дмитрия Махонина поступило почти 100 миллионов рублей

Избирком Прикамья раскрыл данные о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в губернаторы Пермского края, передает корреспондент Накануне.RU.

В фонд победившего на выборах самовыдвиженца Дмитрия Махонина поступило 99,9 млн руб. Из них - 500 тыс. собственные средства кандидата. Остальное - пожертвования от юридических лиц.

На выпуск и распространение агитационных материалов было потрачено 23,9 млн руб. 17,5 млн руб. ушло на оплату услуг информационного и консультационного характера. 4 млн руб. - на агитацию на телеканалах, 3,9 млн руб - печатные СМИ.

На сбор подписей кандидату потребовалось 2,4 млн руб. Оплата "иных услуг" составила 47,5 млн руб. Иные расходы потребовали платы в 339,8 тыс. руб.

Самым богатым соперником Махонина на выборах был Евгений Козлов - кандидат от "Патриотов России". Он получил 20,1 млн руб. Либерал-демократ Олег Постников - 8 млн руб, в избирательный фонд коммунистки Ксении Айтаковой поступило 4,8 млн руб.

Известны и суммы, поступившие в фонды незарегистрированных кандидатов. В фонд экс-кандидата от "Справедливой России" Александра Репина поступило 50 млн руб. кандидата-самовыдвиженца Павла Панкова – 6 тыс. руб., незарегистрированного кандидата Андрея Михеева "Российский объединенный трудовой фронт"– одна тыс. руб., незарегистрированного кандидата-самовыдвиженца Филиппа Чернышева – 100 руб.

Напомним, выборы губернатора Пермского края проходили с 11 по 13 сентября. По итогам, Дмитрия Махонина поддержали 75,71% избирателей.