02 Октября 2020
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Образование Приволжский ФО Пермский край
студенты, общежитие (2018) | Фото: drunkcow.net

Студентов Пермского железнодорожного института выселили из общежития из-за роста ОРВИ

Студентов Пермского железнодорожного института из-за роста заболеваемости ОРВИ частично перевели на дистанционное обучение. Информация об этом опубликована в группе ПИЖТ УрГУПС социальной сети "ВКонтакте", передает корреспондент Накануне.RU.

Обучаться онлайн в информационной системе Blackboard будут студенты первого курса, а также несколько групп старших курсов.

Также студентов ПИЖТ выселили из общежития.

"Срок выезда из общежитий – до 2 октября включительно, с 9.00 до 16.30. Договоры найма жилого помещения, заключенные на срок до 30 сентября, не продлеваются", - сообщили в группе.

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Студентов Пермского железнодорожного института выселили из общежития из-за роста ОРВИ

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Теги: ПИЖТ, студенты, общежитие, пермский железнодорожный институт, дистанционное обучение



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