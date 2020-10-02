Студентов Пермского железнодорожного института выселили из общежития из-за роста ОРВИ

Студентов Пермского железнодорожного института из-за роста заболеваемости ОРВИ частично перевели на дистанционное обучение. Информация об этом опубликована в группе ПИЖТ УрГУПС социальной сети "ВКонтакте", передает корреспондент Накануне.RU.

Обучаться онлайн в информационной системе Blackboard будут студенты первого курса, а также несколько групп старших курсов.

Также студентов ПИЖТ выселили из общежития.

"Срок выезда из общежитий – до 2 октября включительно, с 9.00 до 16.30. Договоры найма жилого помещения, заключенные на срок до 30 сентября, не продлеваются", - сообщили в группе.