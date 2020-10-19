Ханты-Мансийск и Сургутский район возглавили рейтинг эффективности работы муниципалитетов Югры

Губернатор Наталья Комарова в режиме видеоконференцсвязи провела заседание постоянной комиссии совета по развитию местного самоуправления. Участие в нем приняли руководители муниципальных образований и представители общественности. Собравшиеся обсудили результаты мониторинга эффективности деятельности местной власти в 2019 г., сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

"Лидерами рейтинга среди районов стали Сургутский, Белоярский и Нижневартовский. Среди городских округов – Ханты-Мансийск, Урай, Покачи. Значения показателей эффективности деятельности муниципальных образований расположились соответственно на первом, втором и третьем местах, - сказала глава региона. – Поздравляю лидеров. Это достижение жителей муниципальных образований".

По итогам ушедшего года улучшили свои результаты Сургутский, Белоярский, Нефтеюганский, Березовский районы, Урай, Покачи, Радужный, Нягань, Нижневартовск, Пыть-Ях.