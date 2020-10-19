20 Октября 2020
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Экономика В России Москва
деньги рубль купюра (2007) | Фото: Накануне.ru

Экономика восстанавливается быстрее, чем предполагалось, - Мишустин

Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям в России оценил уровень инфляции с начала года и восстановление отечественной экономики в коронакризис, сообщили Накануне.RU в Правительстве.

"Восстановление экономики идёт быстрее, чем предполагалось. Уже в следующем году мы ожидаем возвращения к росту ВВП на уровне, превышающем 3%. И сохранения инфляции вблизи 4%", - сказал премьер.

Также он отметил, что по динамике ВВП во втором, самом сложном квартале, по данным Минэкономразвития, Россия выглядела привлекательнее многих стран, в том числе Германии, Италии, Франции, Великобритании и Испании.

"Несмотря на довольно внушительный объём прямой и косвенной поддержки граждан, нам удалось сохранить макроэкономическую стабильность. С начала года инфляция составила чуть более 3%", - уточнил Мишустин.

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Экономика восстанавливается быстрее, чем предполагалось, - Мишустин

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Теги: Консультативный совет по иностранным инвестициям, Михаил Мишустин



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