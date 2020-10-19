Похищение российский социологов стало причиной появления ЧВК Вагнера в Ливии

Если бы боевики не похитили сотрудников Фонда защиты национальных ценностей Максима Шугалея и Самера Суэйфана в мае 2019 года, то русские никогда бы не появились в Ливии. Такое заявление сделал шейх племен и городов на западе африканской страны Фаррадж Балак в интервью Al Djamahiriya.

«Присутствие русских в Ливии началось с похищения ПНС российских социологов, задержанных силами RADA. Свою роль в этом похищении сыграл министр внутренних дел ПНС Фатхи Башага, в то время как глава ВГС и член «Братьев-мусульман» (террористическая организация запрещена в РФ) Халед аль-Мишри начал шантажировать Фонд защиты национальных ценностей, на который работали Максим Шугалей и Самер Суэйфан», — сказал Балак.

Напомним, запись переговоров между Халед аль-Мишри и Александром Малькевичем была опубликована 30 мая. Из нее следует, что аль-Мишри лгал о причине задержания россиян и напрямую просил организовать встречу президента РФ и главы ПНС.

Халед аль-Мишри: «У господина Сарраджа есть желание посетить Россию и встретиться с президентом Путиным, и выйти с этой встречи с заявлением, что Россия за легитимность и за решения Совбеза ООН, заявления такого рода.

Представитель ФЗНЦ: Но Россия занимает нейтральную позицию. Мы не можем выступить на чьей-либо стороне. В России не принято идти на шантаж. Вы требуете встречу с высшим руководством России. Фонд защиты национальных ценностей — это общественный фонд, который не может лоббировать эту встречу.

Халед аль-Мишри: Публично это не будет связано, но это сильно упростит историю».

Балак считает, что эта провокация со стороны «Братьев-мусульман» (террористическая организация, запрещена в РФ) в триполитанском «правительстве» является большой ошибкой. Он напомнил, что шантаж Мишри представителей ФЗНЦ в надежде на поставки российского оружия в обмен на освобождение ученых не принес желаемого результата, а только подтолкнул Москву к активным действиям.

По словам шейха, сообщения о бойцах частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в боях за Триполи начали появляться вскоре после похищения боевиками двоих российских социологов, занимавшихся научной работой в Ливии.

Их появление можно назвать прямой реакцией на шантаж России жизнями ученых. Как сообщал Александр Малькевич, Мишри напрямую заявил в беседе с сотрудником ФЗНЦ, что условием освобождения россиян должно стать изменение официальной позиции Российской Федерации относительно конфликта в Ливии: Российская Федерация должна однозначно поддержать Правительство национального согласия.

Однако этого не произошло, и социологи с мая 2019 года находятся в незаконном заключении в тюрьме «Митига», подконтрольной группировке RADA, связанной с «Аль-Каидой» и «Братьями-мусульманами.За это время в ПНС так и не смогли придумать законных оснований для дальнейшего удержания похищенных россиян.