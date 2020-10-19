19 Октября 2020
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Акварельный рисунок, Нижневартовск (2020) | Фото: Администрация Нижневартовска

Глава Нижневартовска высоко оценил развитие бизнеса в коронакризис

Глава Нижневартовска Василий Тихонов во время рабочей поездки оценил работу предпринимателей в условиях коронавируса, сообщили Накануне.RU в мэрии.

В швейные цеха ООО "Гильдия" в ближайшие дни должно поступить новое оборудование, которое позволит увеличить скорость выполнения заказов и повысить их качество. Для работ на новой технике руководство компании планирует увеличить штат сотрудников на два-три человека.

"Новое оборудование, приобретенное за собственный счёт, компьютеризованное и, что самое главное, бесшумное. Оно позволит увеличить объем выполненной работы в два раза, что для нас очень важно. Для развития производственной базы мы стараемся использовать имеющиеся меры поддержки, оказываемой как в рамках городских, так и в рамках окружных программ. Сейчас рассматриваем варианты, как увеличить занимаемую производством площадь", - рассказала директор ООО "Гильдия" Екатерина Плаксина.

Швейный цех, Гильдия, Нижневартовск(2020)|Фото: Администрация Нижневартовска

Швейный цех, Гильдия, Нижневартовск(2020)|Фото: Администрация Нижневартовска

Предприятие работает с 2016 г. Оно сумело перестроить свою работу во время распространения коронавируса. В частности, за время пандемии сотрудники сшили 20 тыс. многоразовых масок. Сейчас они выполняют заказ на производство 8 тыс. защитных медицинских костюмов. Кроме того, в госпитали города, где получают лечение заболевшие COVID-инфекцией, направлены более 500 сшитых комплектов постельного белья.

О дальнейшем развитии говорят и представители фитнес-индустрии города. Сейчас, по словам руководителя спортивного клуба "Лирика Fitness" Ильи Звонарева, частные спортивные залы переживают восстановительный этап после длительных ограничительных мероприятий, связанных с распространением коронавируса. В фитнес-клубе соблюдаю все требования санитарных врачей.

"Период, когда была временно приостановлена наша деятельность, мы использовали с пользой – провели ремонт и открыли ещё один зал в нашем клубе, докупили новое оборудование. Нам удалось сохранить штат сотрудников – тренерского состава, а также продавцов магазина спортивного питания. Наши торговые точки представлены в нескольких городах Югры. Сейчас мы разрабатываем концепцию абсолютно нового формата работы с потенциальными клиентами. Это позволит нам выйти на федеральный уровень и предложить уникальную услугу", - рассказал Илья Звонарев.

Руководитель спортивного клуба отметил, что для развития бизнеса используют предлагаемые меры поддержки. Так, например, из городского бюджета возмещается часть затрат, связанных с арендой нежилого помещения. Деньги позволяют сдерживать стоимость предлагаемых услуг, модернизировать используемый инвентарь, создавать комфортные условия для посетителей.

Спортзал, Нижневартовск(2020)|Фото: Администрация Нижневартовска

Финансовая поддержка в рамках реализации муниципальных программ оказывается и дизайн-студии "IRiS". С её руководителем Ириной Быковой встретился во время рабочей поездки Тихонов. Студия известна среди вартовчан своей необычной полиграфической продукцией. Ее основа – акварельные зарисовки города.

"Несмотря на то, что из-за коронавируса отменены массовые мероприятия, часть заказчиков, конечно, отказались от сувениров. Но мы не стоим на месте. Я приобрела оборудование для работы с глиной. Теперь могу проводить мастер-классы для детей и взрослых. Спрос на это есть", - отметила Ирина Быкова.

По словам Тихонова, нижневартовские предприниматели в непривычных условиях смогли оперативно перестроить свою работу. Это заслуга руководителей предприятий.

Акварельный рисунок, Нижневартовск(2020)|Фото: Администрация Нижневартовска

"Все эти небольшие предприятия смогли оперативно перестроиться и, что самое главное, сохранить рабочие места. В современных условиях важно не только чувствовать настроение среди предпринимателей, но и понимать, достаточно ли той помощи, которую может оказать муниципалитет, чтобы сохранить эти предприятия. Кроме того, мы в очередной раз обсудили вопрос со своим заместителем по экономике и финансам Дмитрием Кощенко о необходимости запуска индустриального парка", - отметил Василий Тихонов.

Добавим, представители малого и среднего бизнеса играют важную роль в экономике города. Каждый третий рубль в бюджете столицы Самотлора – налоги с доходов малого и среднего бизнеса. И всё это благодаря тому, что сегодня город занимает в округе одну из лидирующих позиций по числу занятых в сфере предпринимательства, а также по количеству малых и средних предприятий.

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Глава Нижневартовска высоко оценил развитие бизнеса в коронакризис

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Теги: Василий Тихонов, рабочая поездка



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