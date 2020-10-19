19 Октября 2020
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Временный госпиталь в выставочном центре &quot;Екатеринбург-Экспо&quot; в Екатеринбурге (2020) | Фото: instagram.com/evgenykuyvashev

Собянин открыл два резервных COVID-госпиталя на ВДНХ и в АТЦ "Москва"

Сергей Собянин открыл два резервных госпиталя в АТЦ "Москва и на ВДНХ.

"Очевидно, что динамика роста коронавируса продолжается. Поэтому мы приняли решение с сегодняшнего дня открыть еще два резервных госпиталя в АТЦ "Москва" и на ВДНХ. Госпитали обеспечены всем необходимым для лечения коронавирусных больных и закреплены за нашими ведущими клиниками для того, чтобы обеспечить кадровый состав, технологии лечения, те знания, которые накоплены за последнее время", - заявил глава города.

Общая емкость двух госпиталей составит 3,5 тыс. коек. Госпитали оснащены необходимым оборудованием, аппаратами ИВЛ и томографами, в них развернуты лаборатории для сдачи анализов.

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Собянин открыл два резервных COVID-госпиталя на ВДНХ и в АТЦ "Москва"

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Теги: сергей собянин, резервный госпиталь, вднх, атц москва



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