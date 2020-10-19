Махонин поручил усилить работу по переводу жителей Пермского края на "удаленку"

В связи с ростом числа заболевших новой коронавирусной инфекцией, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил усилить работу по переводу жителей региона на удаленную работу, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Заявление прозвучало на аппаратном совещании у губернатора. Было отмечено, что судя по росту заболевших коронавирусом, прикамцы не понимают​ уровень ответственности. Глава региона поручил провести совещание с крупнейшими работодателями региона.

"Бездействие дорого стоит. Важно везде, где это возможно, переводить жителей на удаленный формат работы. Опыт региона весной показал, что это возможно​ и приносит эффект по сдерживанию заболеваемости. Если мы сейчас не примем все возможные усилия для разобщения людей, снижения заболеваемости, то у нас есть все шансы вновь уйти на строгую самоизоляцию", – заявил Дмитрий​ Махонин.

Отметим, на 19 октября в Прикамье выявлено 127 новых заболевших COVID-19, с начала пандемии общее число инфицированных в регионе составляет 11 734. В крае проводится порядка 7 тыс. тестов на коронавирус ежедневно.