Путин проведет с российскими бизнесменами закрытую встречу в среду

Владимир Путин в среду, 21 октября, проведет встречу с членами бюро Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, встреча, вероятно, состоится в закрытом формате.

Ранее Путин собирался принять участие в очном съезде РСПП 15 октября, но мероприятие было перенесено в онлайн из-за пандемии. На нем президент не появился, и вот теперь встреча пройдет участием главы государства.

"Традиционная встреча, которая проходит на полях недели РСПП. Пройдёт она в режиме видеоконференции. Встреча никогда не бывает открытой, и, как правило, там и не бывает вступительной части. Если президент сочтёт возможным с какими-то открытыми словами обратиться к участникам, тогда будет открытая. Традиционно эта встреча проходит в закрытом формате, это позволяет более открыто говорить о тех озабоченностях, проблемах, которые есть у членов бюро", - цитирует Пескова РИА Новости.

Между тем, как ожидается, Путин в четверг может принять участие в заседании дискуссионного клуба "Валдай". Если выступление состоится, то оно тоже пройдет в онлайн-формате – как и весь форум.