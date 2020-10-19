Путин проведет с российскими бизнесменами закрытую встречу в среду

19 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что такое экспресс-суды по отобранию детей

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России Москва
РСПП, Александр Шохин, Владимир Путин (2017) | Фото: kommersant.ru

Путин проведет с российскими бизнесменами закрытую встречу в среду

Владимир Путин в среду, 21 октября, проведет встречу с членами бюро Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, встреча, вероятно, состоится в закрытом формате.

Ранее Путин собирался принять участие в очном съезде РСПП 15 октября, но мероприятие было перенесено в онлайн из-за пандемии. На нем президент не появился, и вот теперь встреча пройдет участием главы государства.

"Традиционная встреча, которая проходит на полях недели РСПП. Пройдёт она в режиме видеоконференции. Встреча никогда не бывает открытой, и, как правило, там и не бывает вступительной части. Если президент сочтёт возможным с какими-то открытыми словами обратиться к участникам, тогда будет открытая. Традиционно эта встреча проходит в закрытом формате, это позволяет более открыто говорить о тех озабоченностях, проблемах, которые есть у членов бюро", - цитирует Пескова РИА Новости.

Между тем, как ожидается, Путин в четверг может принять участие в заседании дискуссионного клуба "Валдай". Если выступление состоится, то оно тоже пройдет в онлайн-формате – как и весь форум.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Путин проведет с российскими бизнесменами закрытую встречу в среду

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: владимир путин, рспп, онлайн, закрытая встреча



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети