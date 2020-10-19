В Праге и Братиславе антикарантинные протесты разгоняли водометами и слезоточивым газом

В Братиславе полиция разгоняла водометами и слезоточивым газом граждан, протестующих против карантинных ограничений. Об этом пишет словацкое издание SME.

Около 500 человек вышли на протест к зданию правительства в Братиславе. При этом власти ввели запрет на собрание более чем 6 человек.

В Праге также прошли протесты против ограничений. Участвовало около 2 тыс. человек. Полиция тоже применила водометы и слезоточивый газ для разгона "незаконного" митинга. Около 20 человек получили травмы, более ста были задержаны. В обоих случаях власти поддержали разгон митингов.

В комментариях пользователи пишут, что против Чехии и Словакии ЕС должен тоже ввести санкции, как против Белоруссии, за ущемление прав человека, жесткий разгон демонстрантов и применение водометов на холоде. Многие поддерживают протестующих.