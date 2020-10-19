Глава Нового Уренгоя назначил Оксану Мурашко своим замом

Глава Нового Андрей Воронов назначил своим заместителем Оксану Мурашко. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе местной администрации. С сегодняшнего дня новый замглавы будет отвечать за вопросы имущественных отношений и безопасности.

"Оксана Мурашко будет курировать деятельность департамента имущественных отношений, департамента общественной безопасности и гражданской защиты администрации города и МКУ "Служба экстренного реагирования", - сообщили в ведомстве.

Оксана Мурашко девять лет возглавляла юридический отдел в АО "Ачимгаз". До этого она 15 лет работала в городской прокуратуре, имея высшее юридическое образование. Всего Оксана Мурашко отдала городу 31 год профессиональной деятельности, 29 из которых провела в юридической сфере.