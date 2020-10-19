Дмитрий Махонин представит депутатам планы по развитию Пермского края

На этой неделе депутаты заксобрания Пермского края заслушают ежегодное послание губернатора края Дмитрия Махонина.

Информацию подтвердили Накануне.RU в краевом парламенте.

Заседание пройдет в режиме ВКС.

Также будет рассмотрен проект бюджета на 2021 и 2022-2023 г. Объем расходов запланирован в размере 172,3 млрд рублей в 2021 году; 181 млрд рублей в 2022-м; 187,7 млрд рублей в 2023-м.

Больше всего средств в следующем году направят на социальные сферы – образование и молодежную политику (42,3 млрд рублей), здравоохранение (28,1 млрд рублей), соцподдержку (27,3 млрд рублей).