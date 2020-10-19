19 Октября 2020
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Москва
наручники, суд, тюрьма (2016) | Фото:Накануне.RU

В Югре задержан наркодилер с 18 килограммами зелья

34-летнему безработному москвичу грозит срок за попытку сбыть в Югре 18 кг наркотиков, сообщили Накануне.RU в окружном УМВД.

Его задержали 18 октября. В ходе досмотра автомобиля, на котором передвигался задержанный, в тайнике под обшивкой пола найдены свертки с порошкообразным веществом светлого цвета общей массой в 18 кг. Экспертиза показала, что изъятое – синтетический наркотик.

Против задержанного возбуждено уголовное дело, ему предъявлено обвинение. Фигурант арестован на два месяца. Изъятого наркотика хватило бы на 36 тыс. доз общей стоимостью более 72 млн руб.

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В Югре задержан наркодилер с 18 килограммами зелья

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Теги: наркотик, дилер, доза



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