19 Октября 2020
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бюджет (2012) | Фото:

Пермь вошла в топ-5 крупнейших городов России, бюджет которых наименее подвержен рискам из-за коронавируса

Пермь попала в топ-пять городов-миллионников, чей бюджет наименее подвержен рискам из-за коронавируса, согласно рейтингу "Центра городской экономики КБ Стрелка", передает корреспондент Накануне.RU.

Краевая столица замыкает первую пятерку лидеров. На первом месте город Воронеж, на втором - Самара, третье у Ростова-на-Дону, четвертое у Казани.

Во время составления рейтинга, эксперты учитывали зависимость бюджета от потенциально падающих источников доходов (доля доходов бюджета, которые в первую очередь будут затронуты кризисом), а также прогнозируемое падение налоговой базы.

"Каждый кризис имеет свою специфику. Есть только одна общая рекомендация для городских администраций, которая может помочь справиться с различными экономическими проблемами, — диверсификация структуры городской экономики", - говорится в сообщении.

В топ-5 наиболее уязвимых крупнейших городов вошли Омск, Красноярск, Волгоград, Нижний Новгород, Новосибирск.

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Пермь вошла в топ-5 крупнейших городов России, бюджет которых наименее подвержен рискам из-за коронавируса

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Теги: Пермь, рейтинг, бюджет



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