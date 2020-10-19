Пермь вошла в топ-5 крупнейших городов России, бюджет которых наименее подвержен рискам из-за коронавируса

Пермь попала в топ-пять городов-миллионников, чей бюджет наименее подвержен рискам из-за коронавируса, согласно рейтингу "Центра городской экономики КБ Стрелка", передает корреспондент Накануне.RU.

Краевая столица замыкает первую пятерку лидеров. На первом месте город Воронеж, на втором - Самара, третье у Ростова-на-Дону, четвертое у Казани.

Во время составления рейтинга, эксперты учитывали зависимость бюджета от потенциально падающих источников доходов (доля доходов бюджета, которые в первую очередь будут затронуты кризисом), а также прогнозируемое падение налоговой базы.

"Каждый кризис имеет свою специфику. Есть только одна общая рекомендация для городских администраций, которая может помочь справиться с различными экономическими проблемами, — диверсификация структуры городской экономики", - говорится в сообщении.

В топ-5 наиболее уязвимых крупнейших городов вошли Омск, Красноярск, Волгоград, Нижний Новгород, Новосибирск.