19 Октября 2020
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экопарк &quot;За Саймой&quot; (2019) | Фото: Накануне.RU

Сургутский парк "За Саймой" остался на несколько дней без света

В Сургуте без освещения остался парк "За Саймой". Информация об этом опубликована в местных соцсетях, передает корреспондент Накануне.RU.

Сообщается, что в парке случился порыв линии электропередачи. В администрации города со ссылкой на "Сургутские горэлектросети" сообщают, что на устранение аварии потребуется три дня. Из-за аварии вечером в парке не будет освещения. На этот период там также перестанет работать общественный туалет.

Сургутяне, живущие в центральной части города пожаловались на отключение электричества.

По данным СургутИнформ-ТВ, аварийное отключение электроэнергии произошло на улицах Университетской, 30 Лет Победы, а также на проспекте Ленина. Без света оказались около 2 тысяч человек.

Сотрудники "Сургутских городских электрических сетей" устанавливают причины коммунального ЧП. На месте работает бригада предприятия.

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Сургутский парк "За Саймой" остался на несколько дней без света

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Теги: За Саймой, парк, освещение, свет, сургутские горэлектросети



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