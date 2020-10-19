Сургутский парк "За Саймой" остался на несколько дней без света

В Сургуте без освещения остался парк "За Саймой". Информация об этом опубликована в местных соцсетях, передает корреспондент Накануне.RU.

Сообщается, что в парке случился порыв линии электропередачи. В администрации города со ссылкой на "Сургутские горэлектросети" сообщают, что на устранение аварии потребуется три дня. Из-за аварии вечером в парке не будет освещения. На этот период там также перестанет работать общественный туалет.

Сургутяне, живущие в центральной части города пожаловались на отключение электричества.

По данным СургутИнформ-ТВ, аварийное отключение электроэнергии произошло на улицах Университетской, 30 Лет Победы, а также на проспекте Ленина. Без света оказались около 2 тысяч человек.

Сотрудники "Сургутских городских электрических сетей" устанавливают причины коммунального ЧП. На месте работает бригада предприятия.