В больницах находятся около 10 тыс. москвичей, в реанимации и на ИВЛ – около тысячи

Сергей Собянин обрисовал картину с коронавирусом в столице. По его информации, сейчас по количеству госпитализаций на 100 тыс. населения Москва находится на 30-40 месте. При этом на больничных койках сейчас находятся порядка 10 тыс. москвичей, в реанимации и на ИВЛ – около тысячи человек.

Мэр города считает, что если безудержный рост заболеваемости продолжится, то все 15 тыс. коек для коронавирусных больных будут заняты, потребуется перепрофилировать под COVID-19 другие больницы, они будут выводиться из плановой помощи.

Тем не менее, прошедшая неделя принесла первые признаки того, что ситуацию с распространением инфекции удается взять под контроль.

Также в своем блоге Собянин сообщил, что в ноябре город получит первые крупные партии вакцины от коронавируса, но массовую вакцинацию населения планируется начать не раньше декабря-января. Это значит, что пик эпидемии городу придется пережить в текущих условиях – без защиты. Да и действенность и безопасность вакцины все-таки еще полностью не подтверждены.