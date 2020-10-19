19 Октября 2020
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Общество В России Москва
Больница-долгострой, инфекционный корпус, Нижневартовск (2020) | Фото: Администрация Нижневартовска

В больницах находятся около 10 тыс. москвичей, в реанимации и на ИВЛ – около тысячи

Сергей Собянин обрисовал картину с коронавирусом в столице. По его информации, сейчас по количеству госпитализаций на 100 тыс. населения Москва находится на 30-40 месте. При этом на больничных койках сейчас находятся порядка 10 тыс. москвичей, в реанимации и на ИВЛ – около тысячи человек.

Мэр города считает, что если безудержный рост заболеваемости продолжится, то все 15 тыс. коек для коронавирусных больных будут заняты, потребуется перепрофилировать под COVID-19 другие больницы, они будут выводиться из плановой помощи.

Тем не менее, прошедшая неделя принесла первые признаки того, что ситуацию с распространением инфекции удается взять под контроль.

Также в своем блоге Собянин сообщил, что в ноябре город получит первые крупные партии вакцины от коронавируса, но массовую вакцинацию населения планируется начать не раньше декабря-января. Это значит, что пик эпидемии городу придется пережить в текущих условиях – без защиты. Да и действенность и безопасность вакцины все-таки еще полностью не подтверждены.

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В больницах находятся около 10 тыс. москвичей, в реанимации и на ИВЛ – около тысячи

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Теги: коронавиру в москве, ивл, ковидные койки



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