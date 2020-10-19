Тюменские медучреждения приостанавливают плановый прием. Треть медиков на больничном

В связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией в Тюменской области вводятся ограничения на оказание медицинской помощи в поликлиниках и стационарах. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального департамента здравоохранения, исключениями будут являться лишь профили кардиологии, онкологии, травматологии и гематологии, состояние пациентов которых не терпит отсрочки на неопределенный период.

Временные ограничения также позволят обеспечить доступность медицинской помощи и перераспределение медицинского персонала. Депздрав Тюменской области отметил рост заболеваемости внебольничными пневмониями в октябре текущего года, 23% из которых вызваны новой коронавирусной инфекцией. Половина заболевших проходит лечение амбулаторно, поскольку пневмония протекает в легкой форме. Несмотря на это, ориентир на выездную форму работы медиков приводит к сокращению доступности и увеличению сроков оказания помощи. При этом около 30% региональных медработников находятся на листках нетрудоспособности.

Помимо поликлиник, плановый прием приостанавливают и узкие специалисты в амбулаторном звене. Стационары также вводят ограничения и, за исключением вышеупомянутых профилей, плановые госпитализации и проведение операций переносятся на более поздний срок.

Решение о возобновлении оказания медицинской помощи в штатном режиме на территории Тюменской области будет осуществляться в зависимости от эпидемиологической обстановки.