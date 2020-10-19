19 Октября 2020
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
Пункт полиции, Саранпауль (2020) | Фото: markosyan-usik.livejournal.com

В Югре разгромили пункт полиции. Это могли сделать разозленные рыбаки

В Саранпауле (Берёзовский район) произошло нападение на пункт полиции. В трёх окнах здания разбиты стёкла, мотивы налёта устанавливаются, однако местный блогер Усик Маркосян отмечает, что это могло быть местью местных жителей - рыбаков, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Маркосян в публикации в своём "Живом журнале" отмечает, что в пострадавшем здании работают инспектор рыбохраны и сотрудник госинспекции по маломерным судам (ГИМС).

"[Инспектор] "не замечает" и в любое время "бригады" месяцами открыто ловят тоннами селёдку и сырок. В то же время [местные] за пару десятков рыбок <…> попадаются под штраф на десятки тысяч рублей или под уголовные дела", - рассказал Усик Маркосян.

В поселке, преимущественно, проживают коренные народы, которые годами живут за счет ловли рыбы.

Глава Саранпауля Павел Артеев в разговоре с Накануне.RU отметил, что в здании действительно расположен пункт полиции. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося, и говорить о том, что стало причиной поведения тех, кто разбил в здании окна, рано.

"Закон один для всех. Участковый и рыбинспектор выполняют свою работу. Явных конфликтов нет", - отметил Артеев, комментируя якобы имеющиеся в Саранпауле "рыбные" разногласия.

Пункт полиции, Саранпауль(2020)|Фото: markosyan-usik.livejournal.com

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В Югре разгромили пункт полиции. Это могли сделать разозленные рыбаки

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Теги: Саранпауль, пункт полиции, разбитые окна



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