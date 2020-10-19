19 Октября 2020
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Наука и техника За рубежом
(2018) | Фото: JAXA

За день до президентских выборов в США на Землю может упасть астероид

В американском сегменте сети случилась настоящая паника из-за предупреждения NASA о приближении к Земле астероида 2018VP1. Ученые начали отслеживать его траекторию еще в 2018 году из-за небольшой вероятности столкновения нашей планеты и этого космического объекта.

Астероид был обнаружен в 2018 году транзитной лабораторией Цвикки в Паломарской обсерватории в Калифорнии, и дальнейшие наблюдения показали, что 2 ноября 2020 года он, скорее всего, будет около Земли.

Вероятность того, что Земля притянет астероид, составляет 0,042%.

В сети же распространение информации об астероиде началась по двум причинам. Во-первых, кто-то посчитал, что вероятность умереть от COVID-19 в США составляет 0,026%, что вроде как меньше, чем вероятность столкновения с астероидом. "Поменяю маску на шлем", - пишут пользователи в Facebook. Во-вторых, если астероид и прилетит, то это случится накануне президентских выборов в США (они состоятся 3 ноября), что многие считают предвестием апокалипсиса.

В NASA были вынуждены выпустить официальное заявление, в котором сообщается, что астероид размером 6,5 фута (около двух метров) не представляет угрозы для Земли. Даже если он войдет в атмосферу нашей планеты, то, скорее всего, сгорит или развалится до приземления. Даже если что-то и долетит непосредственно до поверхности, оно уже не будет представлять опасности и точно не сорвет выборы президента США.

Астрофизик и ведущий научно-популярных программ Нил Деграсс Тайсон даже написал в Instagram, что несущийся со скоростью 40 тыс. км в час астероид вряд ли станет тем, от чего человечество прекратит существование в 2020 году.

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За день до президентских выборов в США на Землю может упасть астероид

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Теги: астероид, президентские выборв в сша, nasa, коронавирус



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