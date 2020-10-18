В Калмыкии из-за недостатка кислорода произошёл мор рыбы

В Калмыкии началось изучение обстоятельств массовой гибели рыбы, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Инициирована проверка по информации, опубликованной в пабликах социальных сетей, о массовой гибели рыбы в Аршань-Зельменском водохранилище в Сарпинском районе республики. По результатам проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства о водных биологических ресурсах, о животном мире и требований санитарно-эпидемиологического законодательства. Проверка проводится с привлечением специалистов Росприроднадзора и Министерства природных ресурсов региона", - сообщили Накануне.RU в республиканской прокуратуре.

Водоём образован из талых и дождевых вод. По предварительной оценке, замор рыбы произошёл из-за недостатка кислорода вследствие критического снижения уровня воды в водоёме.