18 Октября 2020
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Происшествия Южный ФО
Мэр Ялты Иван Имгрунт (2020) | Фото: Администрация Ялты

Умер глава Ялты Иван Имгрунт

Скончался мэр Ялты Иван Имгрунт, сообщили Накануне.RU в мэрии.

"Он возглавил Ялту 6 ноября 2019 г. Это был сложный год, который кардинально изменил нашу жизнь. В этот непростой период борьбы с новой коронавирусной инфекцией Имгрунт непрерывно находился на рабочем месте. "Мой дом – там, где я живу и работаю", - всегда говорил Иван Иванович. Выражаем искренние соболезнования родным и близким. Скорбим вместе с вами. Светлые воспоминания о человеке, который честно и достойно прошел жизненный путь, навсегда останутся в наших сердцах. Светлая память светлому человеку", - отметили в администрации курортного города.

К соболезнованиям присоединился глава Крыма Сергей Аксёнов.

"Он много сделал для Ялты, зарекомендовал себя как системный управленец с высокими профессиональными и человеческими качествами, пользовался заслуженным уважением и авторитетом. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким Ивана Ивановича. Светлая память о нём навсегда останется в наших сердцах, как и чувство благодарности за его добрые дела. Разделяю вместе с вами вашу боль и скорбь", - написал Аксёнов на своей странице "Вконтакте",

По данным "Ъ", погибший был носителем коронавируса.

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Умер глава Ялты Иван Имгрунт

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Теги: Иван Имгрунт, глава Ялты, Серегй Аксёнов



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