На спад пошло? В России за сутки коронавирусом заболели 14,9 тыс. человек

В России выявлено 14 тыс. 922 новых случая коронавируса. Заболеваемость "взяла передышку" после вчерашнего исторического рекорда в 15 тыс. 150 заболевших.

Новые заболевшие выявлены в 85 регионах. Из них 26,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 279 летальных исходов. Выздоровели 8 617 человек.

В пятерке "лидеров" без особых перемен: львиную долю новых заразившихся в статистику добавляет столица России - в Москве выявлено 4 тыс. 648 новых случаев COVID-19. Далее с большим отрывом следуют Санкт-Петербург - 659, Подмосковье Московская область - 458, Нижегородская область - 288 и Ростовская область - 287.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 млн 384 тыс. 235 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 24 тыс. 002 летальных исхода, выздоровели 1 млн 065 тыс. 199 человек.