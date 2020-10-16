Глава Роспотребнадзора о распространении коронавируса: Во всей стране идет одномоментный подъем

Коронавирус значительно и быстро распространяется по России. Волна COVID-19 поднялась одномоментно по всей стране, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Первому каналу.

По словам Поповой, значительная вина в этом лежит на самих россиянах. Мол, безответственно подходят сограждане к вводимым властями мерам предосторожности.

"Растущие цифры связаны еще и с тем, что если в весенний период волна ковида шла по стране постепенно, охватывая сначала крупные города, в том числе Москву, потом распространяясь за Урал, в Сибирь, то сегодня во всех субъектах Российской Федерации, во всех городах есть люди, встретившиеся с ковидом, и есть источники этой инфекции", -сказала также Попова.

Напомним, что за последние сутки в России впервые заразились более 15 тысяч человек — общее число составило 15 150. На 16 октября зафиксировано 8485 выздоровления и 232 летальных исхода.

С начала пандемии число новых случаев коронавируса достигло 1 369 313, выздоровели 1 056 582 россиянина, умерли 23 723.