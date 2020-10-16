Депутаты Воронежской городской думы определили состав постоянных комиссий

16 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что такое экспресс-суды по отобранию детей

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Воронежская область
владимир ходырев, воронежская городская дума (2020) | Фото: пресс-служба Воронежской городской думы

Депутаты Воронежской городской думы определили состав постоянных комиссий

Сегодня, 16 октября, состоялось второе заседание Воронежской городской Думы пятого созыва, передает корреспондент Накануне.RU. Повестка заседания состояла из нескольких вопросов. Условно можно их обозначить как посвященные организационным вопросам и касающиеся оперативного управления некоторыми социальными учреждениями.

владимир ходырев, воронежская городская дума(2020)|Фото: пресс-служба Воронежской городской думы

Основная часть заседания носила организационный характер. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Воронежской городской думы, депутаты согласовали структуру обновленного городского парламента. Также был определен персональный состав постоянных комиссий городской думы, рассмотрели вопросы назначения председателей депутатских комиссий и их заместителей.

воронежская городская дума, депутаты(2020)|Фото: пресс-служба Воронежской городской думы

Накануне.RU уже сообщало, что на первом заседании городского парламента Воронежа был избран председатель - им стал Владимир Ходырев и его первый заместитель - им стал Александр Провоторов. Что касается избрания второго заместителя председателя Воронежской городской Думы, то этот вопрос на сегодняшнем заседании было решено перенести на рассмотрение депутатов в следующем заседании городской думы.

воронежская городская дума, депутаты(2020)|Фото: пресс-служба Воронежской городской думы

После определения по основным организационным вопросам, депутаты Воронежской городской думы рассмотрели предложения по передаче в оперативное управление социальным учреждениям недвижимого имущества. Было решено, в частности два спортивных зала, расположенные по адресам улица Димитрова, 81 и улица Юлюса Янониса, 4 передать в оперативное управление МБОУ СОШ №23 и МБОУ СОШ №75 соответственно.

воронежская городская дума, депутаты(2020)|Фото: пресс-служба Воронежской городской думы

В завершение заседания председатель городской Думы Владимир Ходырев призвал новых депутатов активно включаться в работу. Стоит напомнить, что состав Воронежской городской думы по итогам выборов обновился на 44 процента, поэтому новых парламентариев в пятом созыве немало. По итогам голосования в депутатском корпусе городской думы нового созыва присутствуют представители пяти политических партий: «ЕДИНОЙ РОССИИ», КПРФ, «Справедливой России», ЛДПР, «Родины».

владимир ходырев, воронежская городская дума(2020)|Фото: пресс-служба Воронежской городской думы

В том числе Владимир Ходырев акцентировал внимание на необходимости внимательного рассмотрения вопросов относительно Генерального плана города, которые необходимо согласовать уже в текущем году. Владимир Ходырев также обратился ко всему депутатскому корпусу и предложил предоставить в письменном виде планы на рассмотрение для ближайшего заседания Совета городской Думы.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Депутаты Воронежской городской думы определили состав постоянных комиссий

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: воронежская городская дума, владимир ходырев, депутатские комиссии



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети