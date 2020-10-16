Депутаты Воронежской городской думы определили состав постоянных комиссий

Сегодня, 16 октября, состоялось второе заседание Воронежской городской Думы пятого созыва, передает корреспондент Накануне.RU. Повестка заседания состояла из нескольких вопросов. Условно можно их обозначить как посвященные организационным вопросам и касающиеся оперативного управления некоторыми социальными учреждениями.

Основная часть заседания носила организационный характер. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Воронежской городской думы, депутаты согласовали структуру обновленного городского парламента. Также был определен персональный состав постоянных комиссий городской думы, рассмотрели вопросы назначения председателей депутатских комиссий и их заместителей.

Накануне.RU уже сообщало, что на первом заседании городского парламента Воронежа был избран председатель - им стал Владимир Ходырев и его первый заместитель - им стал Александр Провоторов. Что касается избрания второго заместителя председателя Воронежской городской Думы, то этот вопрос на сегодняшнем заседании было решено перенести на рассмотрение депутатов в следующем заседании городской думы.

После определения по основным организационным вопросам, депутаты Воронежской городской думы рассмотрели предложения по передаче в оперативное управление социальным учреждениям недвижимого имущества. Было решено, в частности два спортивных зала, расположенные по адресам улица Димитрова, 81 и улица Юлюса Янониса, 4 передать в оперативное управление МБОУ СОШ №23 и МБОУ СОШ №75 соответственно.

В завершение заседания председатель городской Думы Владимир Ходырев призвал новых депутатов активно включаться в работу. Стоит напомнить, что состав Воронежской городской думы по итогам выборов обновился на 44 процента, поэтому новых парламентариев в пятом созыве немало. По итогам голосования в депутатском корпусе городской думы нового созыва присутствуют представители пяти политических партий: «ЕДИНОЙ РОССИИ», КПРФ, «Справедливой России», ЛДПР, «Родины».

В том числе Владимир Ходырев акцентировал внимание на необходимости внимательного рассмотрения вопросов относительно Генерального плана города, которые необходимо согласовать уже в текущем году. Владимир Ходырев также обратился ко всему депутатскому корпусу и предложил предоставить в письменном виде планы на рассмотрение для ближайшего заседания Совета городской Думы.